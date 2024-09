Tite deixou o comando do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 30/09/2024 14:58 | Atualizado 30/09/2024 15:06

Rio - Demitido nesta segunda-feira, após 11 meses de trabalho, Tite foi o treinador do Flamengo mais longevo desde Jorge Jesus, que ficou no comando do clube carioca por mais de um ano. Depois do português, o clube carioca já teve oito comandantes.

O primeiro comandante depois da saída de Tite foi Domènec Torrent. Ex-auxiliar de Pep Guardiola, o espanhol durou pouco tempo no comando do Flamengo. Ele dirigiu o clube carioca do dia 31 de julho a 9 de novembro de 2020. Ficando à frente por pouco mais de três meses.



Depois foi a vez de Rogério Ceni. O ex-goleiro assumiu o Flamengo no dia 10 de novembro e ficou no comando até 10 de julho de 2021. Apesar de ter conquistado um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca, o treinador deixou o clube após oito meses no comando.



Renato Gaúcho foi o substituto de Ceni, sendo anunciado no mesmo dia da saída do ex-goleiro. No Flamengo, o treinador esteve trabalhando até o dia 29 de novembro de 2021. Com a derrota na final da Libertadores pelo Palmeiras, o comandante encerrou seu vínculo com pouco mais de quatro meses de contrato.



O novo treinador do Flamengo só foi anunciado em dezembro de 2021. Paulo Sousa foi contratado para trabalhar o elenco na temporada seguinte. No dia 9 de junho, o português acabou sendo demitido, interrompendo seu trabalho após pouco mais de seis meses.

Técnico mais vitorioso do período pós-Jorge Jesus, Dorival foi contratado no dia 10 de junho de 2022. Apesar de ter conquistado uma Copa do Brasil e uma Libertadores, o treinador teve sua saída confirmada do clube no dia 25 de novembro, encerrando a passagem após pouco mais de cinco meses.

No dia 13 de dezembro de 2022, o Flamengo anunciou a contratação de Vítor Pereira. A passagem do português pelo Rubro-Negro durou apenas três meses e 28 dias. O comandante foi demitido pela diretoria do clube carioca no dia 11 de abril de 2023.

Último treinador antes de Tite, Jorge Sampaoli foi contratado pelo Flamengo no dia 14 de abril de 2023. A passagem do argentino se encerrou no dia 28 de setembro, após o vice-campeonato da Copa do Brasil. O comandante deixou o clube após pouco mais de cinco meses.

Demitido nesta segunda-feira, Tite assumiu o Flamengo no dia no dia 9 de outubro de 2023. Após pouco mais de 11 meses, ele foi desligado do clube carioca neste dia 30 de setembro. O treinador conquistou o Campeonato Carioca de 2024.