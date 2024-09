Filipe Luís, do Flamengo, beija a medalha de campeão mundial sub-20 em agosto - Adriano Fontes / CRF

30/09/2024

Rio – A torcida do Flamengo comemorou o anúncio da demissão de Tite nesta segunda-feira (30) nas redes sociais. O treinador estava pressionado após atuações ruins da equipe e foi alvo de protestos mesmo após a vitória contra o Athletico-PR neste domingo (29). Ele será substituído pelo ídolo e técnico do sub-20 Filipe Luís, uma troca que animou rubro-negros.

"Feliz que o Tite caiu e preocupada com o Filipe Luís", afirmou uma torcedora. "Não brinca com o meu coração assim. Que Deus abençoe o Filipe Luís", escreveu um internauta. Outros usuários das redes desejaram boa sorte ao novo comandante, que assumirá o cargo de forma interina.

Filipe Luís é um dos grandes jogadores da história do Flamengo e um dos maiores expoentes da vitoriosa geração pós-2019. Pelo clube, conquistou duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Ele se aposentou no final de 2023, quando já estudava para se tornar técnico, e assumiu o comando da equipe sub-17 do Rubro-Negro no último mês de janeiro. Em junho, Filipe virou treinador do sub-20, após a saída de Mario Jorge para a Arábia Saudita, e conquistou o Mundial de Clubes da categoria.

Além de desejar forças ao novo comandante, internautas flamenguistas celebraram a mudança. "Até que enfim uma notícia boa!", escreveu uma pessoa. "O bom dia hoje foi diferente", digitou um rubro-negro, já que a demissão foi anunciada pela manhã.

Torcedores também não deixaram de responsabilizar a gestão e atletas do clube. "Diretoria fraca e amadora", protestou um rubro-negro. "Ainda é pouco, tem jogador que também tem que sair", afirmou um seguidor.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (2), pela ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h45.