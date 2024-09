Tite consegue tempo importante para descansar os jogadores do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 30/09/2024 08:28 | Atualizado 30/09/2024 08:29

Apesar da vitória sobre o Athletico-PR, Tite não escapou das críticas da torcida do Flamengo no Maracanã. O treinador foi hostilizado durante quase todo o jogo, mesmo após o apito final que decretou o triunfo sobre a equipe paranaense. Após a partida, ele garantiu ter "respaldo" da diretoria.

"O respaldo da direção é constante, diário e em todos os momentos. Quando fala de fortalecimento de uma equipe toda, ela vem de dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e os atletas", disse o treinador.

Tite também foi questionado sobre as críticas dos torcedores e ressaltou a compreensão e respeito pelos manifestos . Em tom de despedida, o treinador lamentou não ser o "técnico dos sonhos" dos rubro-negros. O gaúcho, de 63 anos, foi demitido horas depois da vitória sobre o Athletico-PR, mesmo garantindo ter o respaldo da direção.

"Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o técnico dos seus sonhos, mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre. O respeito a ti, aos atletas e à entidade vai ter sempre (...) Nenhuma resposta a não ser trabalho e respeito às suas opiniões. Opinião se respeita, não se contrapõe", afirmou.

Em seu primeiro trabalho após a passagem pela Seleção, Tite não conseguiu atingir as expectativas geradas e encerra o ciclo sem títulos relevantes. A única conquista do treinador foi o Campeonato Carioca de 2024. Sob o seu comando, o Flamengo ficou em quarto lugar no Brasileirão do ano passado, caiu nas quartas de final da Libertadores deste ano e chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Tite foi contratado pelo Flamengo em outubro do ano passado e ficou menos de um ano no cargo. Foi o seu primeiro trabalho desde a saída da Seleção, em dezembro de 2022, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. Ao todo, foram 68 jogos, 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, com 108 gols marcados e 49 contra. O treinador teve 65,7% de aproveitamento.