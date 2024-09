Filipe Luís é o atual técnico do time sub-20 do Flamengo - Paula Reis / CRF

admitiu, em 24 de agosto, que ainda não estava pronto para assumir o cargo.

Filipe Luís teve uma carreira meteórica como treinador ao começar na base do Flamengo em janeiro deste ano e, quase dez meses depois, assumir os profissionais. Escolhido para ser o interino no lugar de Tite, demitido nesta segunda (30) , o ex-lateral, entretanto,

Na coletiva após o título do Mundial Sub-20, no Maracanã, Filipe Luís não escondeu o desejo de tornar-se técnico dos profissionais do Flamengo no futuro, mas foi sincero ao falar sobre seu atual momento na nova carreira.



"O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro, é estar o mais preparado possível. Mas ainda tenho que me preparar. Eu amo estar no Flamengo. Vou fazer todo o possível para um dia chegar lá (nos profissionais)", explicou.



se aposentou dos gramados em dezembro de 2023, Filipe Luís recusou propostas de outros clubes e até

Até por ser um novato, já que, Filipe Luíse até para ser coordenador da seleção brasileira , para começar na base do Flamengo. Na mesma coletiva, ele explicou essa opção.

"O motivo que me fez querer começar na base era montar uma comissão e ter pessoas muito qualificadas ao meu lado. Conhecer como funciona, dar função para cada um. Além de me formar e me desenvolver. Seria hipócrita dizendo que comecei como bom treinador. Faço minha parte. Comecei no lugar certo, que é na base. Já errei, acertei", disse.



Filipe Luís na base do Flamengo

O ex-lateral teve o grande momento na curta carreira de treinador em 24 de agosto, com a vitória de sua equipe sub-20 por 2 a 1 sobre o Olympiacos, da Grécia, em pleno Maracanã. O resultado garantiu o título inédito do Mundial Sub-20.

Mas antes já havia conquistado outro título, pelo sub-17. Após pendurar as chuteiras, Filipe Luís assumiu o comando da equipe juvenil em janeiro de 2024.

Muitos títulos como jogador do clube

Como jogador, ele defendeu o Flamengo entre 2019 e 2023. No período, conquistou 10 troféus: Libertadores (2019 e 2022); Brasileirão (2019 e 2020); Copa do Brasil (2022); Supercopa (2020 e 2021); Recopa (2020); e Cariocas (2020 e 2021).

Agora como interino, tem a missão de levar o clube ao título da Copa do Brasil. Ele estreia pelos profissionais como treinador na quarta-feira (2), pela partida de ida da semifinal do torneio, contra o Corinthians.