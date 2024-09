Tite não fez bom trabalho no Flamengo em 2024 - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/09/2024 09:45 | Atualizado 30/09/2024 09:49

Desde 2011, com Vanderlei Luxemburgo, um treinador não começa e termina o ano no clube. Já são 13 temporadas seguidas com pelo menos uma troca no comando.

Tite, demitido nesta segunda-feira (30), é mais um na enorme lista de trabalhos não completados no Flamengo.

Mesmo com apenas o título do Carioca de 2011, Luxa se manteve no cargo até o fim da temporada ao conseguir boa campanha no brasileiro, levando o Rubro-Negro à Libertadores. O técnico chegou em outubro de 2010 e foi demitido em fevereiro de 2012.

Tite ficou quase um ano



O Flamengo tornou-se uma máquina de moer treinador. Nem mesmo a organização financeira que lhe permitiu ter nos últimos anos o elenco mais caro do futebol brasileiro foi capaz de acabar com esse sina. Pelo contrário.



Afinal, Tite tornou-se o técnico com mais partidas (68) desde Zé Ricardo (89), o último a ficar por um ano, entre maio de 2016 e agosto de 2017. Já o recém-demitido chegou perto: começou a trabalhar em 16 de outubro de 2032 e foi demitido em 30 de setembro de 2024.

Muitas trocas do Flamengo no período

Nas últimas temporadas, entretanto, o Rubro-Negro não foi culpado por uma das trocas de técnico. Jorge Jesus iniciou 2020 como campeão da Libertadores e do Brasileiro e tinha tudo para encerrar aquele ano no cargo, mas optou por aceitar uma proposta do Benfica para retornar a Portugal.



Com isso, Vanderlei Luxemburgo segue como o último treinador a conseguir um feito cada vez mais difícil no clube. Afinal, foram 27 trocas de técnicos nessas 13 temporadas.



Os técnicos do Flamengo desde 2011



2012 - Vanderlei Luxemburgo, Joel Santana e Dorival Júnior;

2013 - Dorival Júnior, Jorginho, Mano Menezes e Jayme de Almeida;

2014 - Jayme de Almeida, Ney Franco, Vanderlei Luxemburgo;

2015 - Vanderlei Luxemburgo, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira;

2016 - Muricy Ramalho e Zé Ricardo;

2017 - Zé Ricardo e Reinaldo Rueda;

2018 - Paulo César Carpegiani, Mauricio Barbieri e Dorival Júnior;

2019 - Abel Braga e Jorge Jesus;

2020 - Jorge Jesus, Domènec Torrente e Rogério Ceni;

2021 - Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Maurício Souza (interino);

2022 - Paulo Sousa e Dorival Júnior;

2023 - Vítor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite;

2024 - Tite e Filipe Luís (interino).