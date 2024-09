Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Hugo Perruso

Publicado 30/09/2024 16:46

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico aprovou a demissão de Tite . Por outro lado, destacou que o considera um bom treinador e lamentou sua saída do Rubro-Negro. O treinador foi despedido na manhã desta segunda-feira (30) após quase um ano de trabalho.

"Eu acho que hoje é fácil dizer que deveria. O clima já não está legal. Trabalhar em um lugar que as pessoas te hostilizam e falam um monte de coisa não é bom para ninguém. Lamento que isso tenha acontecido, porque gosto muito dele, acho bom treinador. Mas talvez não tenha se adaptado ao estilo que é o Flamengo", disse Zico, durante a 15ª edição do Café com Zico.

"O Flamengo ganhou o Carioca, está na semifinal da Copa do Brasil, tem alguma pequena chance no Brasileiro e foi até as quartas da Libertadores. Lógico que a derrota do Maracanã foi determinante. Perdeu gols, mais no Maracanã do que lá (Uruguai)", acrescentou.

Com quase R$ 300 milhões gastos nas janelas de 2024, o Galinho criticou a quantidade de dinheiro investido pela diretoria rubro-negra com "jogadores normais". Além disso, para ele, o Flamengo não possui o melhor elenco da América do Sul.



"O Flamengo, a meu ver, contratou errado. Muitos jogadores. Está gastando dinheiro com jogadores normais. São bons? Sim, mas o preço que é tinham que ser craques. Não são. Supervalorizaram demais o plantel do Flamengo, fizeram a torcida crer que é o melhor time da América do Sul. Não é! Isso é o problema. A torcida acha que vai ganhar três ou quatro sempre, mas a gente que é da bola sabe que a história é diferente", ponderou.