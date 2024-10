Luís Castro teria sido 'Plano A' do Flamengo - AFP

Publicado 01/10/2024 08:00 | Atualizado 01/10/2024 08:22

Rio - Ídolo dos torcedores, Filipe Luís será o substituto de Tite no comando do Flamengo em 2024, porém, o ex-lateral-esquerdo não teria sido o "Plano A" do Rubro-Negro. De acordo com informações de Caio Ribeiro, ex-atacante e atual comentarista da Rede Globo, o clube carioca tentou Luís Castro.

O português deixou recentemente o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Porém, o acordo acabou não acontecendo porque os valores pedidos por ele teriam sido altos demais no entendimento do Flamengo, que preferiu apostar em Filipe Luís.



Luís Castro dirigiu o Botafogo durante pouco mais de um ano entre 2022 e 2023. No ano passado, o treinador recebeu uma oferta do futebol saudita e acabou deixando o comando do Alvinegro, que na época liderava o Brasileiro com grande vantagem.



Durante a gestão de Rodolfo Landim, o Flamengo já teve três treinadores nascidos em Portugal. O primeiro Jorge Jesus, que conquistou muitos títulos e se tornou ídolo, depois dele Paulo Sousa e Vítor Pereira não obtiveram sucesso no Rubro-Negro.