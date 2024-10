Apresentação do técnico Filipe Luís, do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 15:42 | Atualizado 01/10/2024 16:00

"Liguei para o Gilmar Veloz (empresário de Tite) antes de 7h da manhã e dei a posição do Flamengo. Disse que aguardaria o retorno para soltar a nota oficial. Quando tenho o retorno, ligo para o Filipe e converso com ele. Foi rápido. Da mesma maneira que não conversei com o Tite na contratação, não fiz na demissão", disse Braz.

"A gente entende que o Filipe tem condição de ser técnico do Flamengo. Se entendêssemos que têm risco, qualquer que fosse, a gente não iria dar 15 meses. Sobre a eleição, fala-se tanto em amadorismo, a gente foi contra o amadorismo. Senão, daríamos três meses", afirmou posteriormente.

Como jogador, Filipe Luís defendeu o Rubro-Negro entre 2019 e 2023. No período, venceu: Libertadores (2019 e 2022); Brasileirão (2019 e 2020); Copa do Brasil (2022); Supercopa (2020 e 2021); Recopa (2020); e Cariocas (2020 e 2021). Como técnico na base, neste ano, conquistou a Copa Rio sub-17 e o Intercontinental sub-20.

"A gente tem confiança total no Filipe Luís. Em 2019, saímos do Uruguai para Madri conversando sobre o projeto. A relação se criou dali. Foi criado uma relação de respeito e confiança. A última renovação durou dez minutos a reunião. A gente sabe de todo processo que ele passou para virar treinador e quanto ele se preparou. Ele sempre externou esse sonho de ser treinador", ressaltou o diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel.

"Foi um compromisso que eu e Marcos (Braz) assumimos com ele quando se aposentou. Nada mais natural do que ele ter essa oportunidade. Temos confiança total de que vamos seguir no rumo de conquistar títulos. Como ele disse, as respostas são dadas no campo", prosseguiu.

Outro tema da coletiva foi a Copa do Brasil. Isso porque Corinthians e Vasco se irritaram com a decisão da CBF de colocar os jogos da volta no fim de semana dos 19 e 20 de outubro. A dupla, inclusive, decidiu ingressar no STJD. Marcos Braz, porém, minimizou a pressão e acredita que o pedido dos clubes "não vai adiantar de nada".

"Acho que essa decisão é da CBF. Em muitos outros momentos, essas decisões não foram beneficiadas para o Flamengo. Mas jogamos, perdemos, ganhamos… A CBF fez o razoável. A competição é da CBF. Ela que marca os jogos. Ela marcar um jogo que posso tirar sete ou oito jogadores não é razoável pelo equilíbrio da competição. Mas entendo que lá o presidente (Augusto Melo) tem a torcida, pressão e está fazendo a parte dele de reclamar. Mas ele sabe que não vai adiantar nada. Como não adiantou a gente reclamar", pontuou Braz.

Veja mais declarações dos dirigentes:

SAÍDA DO FLAMENGO



Braz: "Já deixei claro e já comuniquei ao presidente que eu iria sair junto com ele. Comuniquei a todos que deveria comunicar. Em relação ao planejamento, quando as coisas não acontecem, você não pode ficar carregando só em cima do motivo. Você tem que tomar decisões. Tiveram as lesões, os resultados não vieram, e entendemos que deveríamos fazer essa troca".

TROCAS DE TÉCNICO



Braz: "Trocar de técnico sempre é difícil. Mas com essas trocas conseguimos duas Libertadores, dois brasileiros, quatro estaduais, duas supercopas… É lógico que queríamos ter ganho tudo com um técnico só, mas não foi possível. O próprio Jorge Jesus quis voltar. Houve possíveis erros. Poderíamos ter sido mais assertivo, mas a gestão anterior teve mais trocas e menos títulos".

Spindel: "Sobre as multas, precisamos contextualizar. Óbvio que cada centavo conta. Sempre nos preocupamos com a multa, mas isso foi ao longo de seis anos. Saímos de um faturamento de 500 milhões para 1 bilhão e 400. O Flamengo cria valor a partir do que vai a campo. Essa valor das multas faz parte do investimento no departamento de futebol. E nisso ganhamos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa… Óbvio que seria melhor não trocar e não pagar nada, mas isso precisa ser contextualizado como um todo. Os valores no Flamengo tem outra escala. Se você olhar o lado financeiro, tivemos muito sucesso em seis anos e o endividamento despencou. O Flamengo teve muito sucesso nesses seis anos sendo responsável financeiramente".

NEGOCIAÇÕES COM O CORINTHINAS



Braz: "O Corinthians ainda está dentro do prazo com o Hugo. O único ponto é a multa caso ele jogue. Mas não vejo nenhum problema ele jogar. No dia seguinte, o Flamengo vai mandar a cobrança. O Corinthians está dentro do seu momento de exercer, mas até agora não foi feito".

Spindel: "O Flamengo é sabedor das dificuldades financeiras do Corinthians e nos dois negócios colocamos uma serie de proteções no contrato como garantias. O Flamengo se sente protegido nesse sentido. Toda vez que ocorrer inadimplência, há penalidades pesadas. Quanto ao Matheuzinho, posso assegurar que os contratos foram bem redigidos e estamos bem protegidos do ponto de vista legal".