Galvão BuenoDivulgação / TV Globo

Publicado 02/10/2024 08:06 | Atualizado 02/10/2024 08:08

Rio – Poucas horas após criticar a postura do Flamengo na demissão de Tite , Galvão Bueno voltou a falar da troca de treinadores do clube carioca nas redes sociais. Apesar de elogiar a escolha por Filipe Luís para assumir o cargo, o veterano locutor de 74 anos questionou a duração do contrato do novo técnico, faltando poucos meses para as eleições presidenciais do Rubro-Negro.

"Filipe Luís já em ação no Flamengo! Tem o apoio dos jogadores! Tudo pra dar certo. Só uma questão: se a eleição é agora, por que o contrato é até o fim de 2025? Me parece abuso de poder! Não tem ética!", afirmou, em publicação no Instagram feita na noite desta terça-feira (1).

Na coletiva de apresentação do treinador , a diretoria flamenguista confirmou a duração do vínculo até o fim do ano que vem, quando o mandato do atual presidente, Rodolfo Landim, já terá acabado. O pleito para definir o próximo mandatário do Flamengo está marcado para o dia 9 de dezembro.

Comando renovado



Após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para o Peñarol na última quinta-feira (26), a pressão da torcida, que já cobrava a demissão de Tite, aumentou ainda mais. Ele não resistiu e caiu mesmo após vitória contra o Athletico-PR, no domingo (30).

Ídolo do clube, Filipe Luís, de 39 anos, se aposentou nos gramados no final do ano passado. Em 2024, foi técnico das categorias de base do Rubro-Negro e, entre janeiro e setembro, conquistou uma Copa Rio Sub-17 e o Mundial Interclubes Sub-20.

Na estreia do novo comandante, o Flamengo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (2), às 21h45, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A equipe também segue vivo no Campeonato Brasileiro.