Filipe Luís foi efetivado como técnico do Flamengo até o fim de 2025Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/10/2024 06:00

técnico do time profissional do Flamengo nesta quarta-feira (2), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Em meio ao cenário de pressão por um título que salvaria a temporada, o novo treinador, que foi efetivado até o fim de 2025, reencontrará um adversário que lhe traz boas recordações dos tempos como jogador. Rio - Filipe Luís fará sua estreia comonesta quarta-feira (2), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Em meio ao cenário de, o novo treinador, que foi efetivado até o fim de 2025, reencontrará um adversário que lhe traz boas recordações dos tempos como jogador.

O Corinthians foi o adversário que Filipe, vestindo a camisa 16 do Flamengo, precisou superar para conquistar a Copa do Brasil de 2022, seu último título dentro de campo. Naquela ocasião, o Rubro-Negro ficou com a taça na disputa de pênaltis após empatar sem gols na Neo Química Arena e em 1 a 1 no Maracanã.

Apesar da alegria no fim, o novo técnico viveu um momento de tensão naquela noite. Foi ele quem abriu a disputa de pênaltis para o Flamengo e acabou desperdiçando sua cobrança, fazendo o time carioca largar em desvantagem. No entanto, para seu alívio, o Rubro-Negro conseguiu a virada e venceu por 6 a 5.

Agora, novamente em um jogo decisivo de Copa do Brasil, reencontrará o Corinthians buscando iniciar bem sua trajetória como treinador e tentando manter vivo o sonho de uma conquista em 2024 na torcida do Flamengo.

Sucesso de soluções caseiras

Como motivação para ter sucesso como técnico na Gávea, Filipe Luís pode se agarrar ao bom desempenho de "soluções caseiras" no Flamengo ao longo da história do clube. O ex-treinador do sub-17 e do sub-20 espera repetir o sucesso de nomes como Paulo César Carpegiani, Carlinhos, Andrade e Jayme de Almeida, apostas internas que deram certo e conquistaram títulos importantes pelo Rubro-Negro.

"Não só deles, mas também todos os treinadores que passaram antes. A exigência aqui é máxima, tem que ganhar. E eu quero, como treinador, fazer uma nova história. Não quero que me comparem com nenhum outro treinador. Eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Respeito e fico muito feliz por todos que conquistaram e escreveram seus nomes na história, mas agora quero ver o novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Filipe Luís", disse o técnico em sua apresentação, na última terça-feira (2), no Ninho do Urubu.

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta está marcado para 20 de outubro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.