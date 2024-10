Bruno Henrique em ação na derrota do Flamengo para o Corinthians - Divulgação/Flamengo

Bruno Henrique em ação na derrota do Flamengo para o CorinthiansDivulgação/Flamengo

Publicado 02/10/2024 15:42

Rio - Flamengo e Corinthians irão dar início nesta quarta-feira (2) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Porém, o duelo entre as equipes em um mata-mata não é novidade. Nos últimos anos, os rivais se encontraram algumas vezes, tanto pelo torneio desta noite quanto na Libertadores.

Na competição nacional, os caminhos dos clubes se cruzaram em três oportunidades. Em 2018, assim como nesta temporada, também se enfrentaram nas semifinais. O Timão acabou por assegurar a vaga na decisão após um empate sem gols na ida, no Maracanã, e uma vitória por 2 a 1, na volta, na Neo Química Arena.

Já na temporada seguinte, o destino os colocou frente a frente novamente, mas dessa vez pelas oitavas de final. Porém, desta vez quem acabou levando a melhor foram os cariocas, que venceram tanto a ida quanto a volta por 1 a 0 e asseguraram a vaga na decisão.

Por fim, Flamengo e Corinthians decidiram o título da Copa do Brasil três anos depois, em 2022. Após dois empates por 1 a 1, a decisão foi decidida nos pênaltis, no Maracanã. Rodinei converteu a última cobrança e garantiu a vitória rubro-negra.

No mesmo ano em que decidiram o título da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians também se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores. Na época comandado por Dorival Júnior, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Timão, e despachou com triunfos por 1 a 0 no Maracanã e 2 a 0 na Neo Química Arena.