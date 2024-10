Troféu da Copa do Brasil - Divulgação/CBF

Troféu da Copa do BrasilDivulgação/CBF

Publicado 01/10/2024 19:01

alegou que a atitude fere os princípios de ética e fair play esportivo. Rio - O Atlético-MG se manifestou após o Vasco entrar com pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) solicitando a alteração da data da semifinal da Copa do Brasil. Em nota oficial divulgada nesta terça-feira (3), o clube mineiro criticou a decisão do Cruz-Maltino e

"O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todos as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis", disse o clube mineiro.

No pedido, Atlético-MG e Flamengo alegam que teriam jogadores convocados para a Data Fifa do dia 15 de outubro. O Regulamento Geral de Competições da CBF prevê que a convocação de atletas para a Data Fifa não é motivo para mudar o dia do jogo e também não permite que clubes visitantes solicitem a mudança na data. Caso não tenha resultado favorável, o Vasco não descarta entrar na Justiça Comum

O Vasco enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a partida de volta está prevista para o dia 19, às 18h30, em São Januário. Na outra chave, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta, às 21h45, no Maracanã, e no dia 20, às 16h, na Neo Química Arena.