Galvão Bueno comentou os confrontos da semifinal do torneio continentalReprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 17:41

Rio - Atlético-MG e Botafogo são os únicos clubes brasileiros restantes nesta edição da Libertadores da América. Na semifinal, o Galo enfrentará o River Plate, da Argentina, e, o Glorioso, o Peñarol, do Uruguai. Galvão Bueno revelou que está na torcida para que ambos avancem à final do torneio continental.

"Agora o futebol brasileiro é alvinegro. De um lado, o Galo para cima do River Plate. Do outro lado, o Glorioso, o Botafogo, voltando a uma semifinal de Libertadores depois de 51 anos. Para cima do Peñarol! Vai ser bonito uma final de Libertadores alvinegro contra alvinegro, história contra história", declarou o narrador em seu canal no YouTube.

Agora, entrarão em campo no fim do mês em busca de uma vaga na grande decisão. O Atlético-MG enfrentará o River na Arena MRV, dia 22, e decidirá na terça-feira (29), no Monumental de Núñez.

Já o Botafogo terá o Peñarol pela frente no Nilton Santos, dia 23, e jogará pela classificação à final no Uruguai na quarta (30), no Campeón del Siglo.

Em busca da Glória Eterna, os times que passarem de fase disputam a taça em Buenos Aires, capital da Argentina, no dia 30 de novembro, ainda sem estádio definido.