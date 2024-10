Thiago Almada é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2024 16:14 | Atualizado 01/10/2024 16:15

Rio - Principal contratação do Botafogo para o segundo semestre de 2024, Thiago Almada está na pré-lista da seleção argentina para a rodada de outubro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista tem sido um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Artur Jorge nos últimos jogos.

A lista final, com 23 nomes, será divulgada nesta semana. O Glorioso já foi comunicado sobre a presença do atleta na pré-convocação de Lionel Scaloni, segundo o site 'ge'.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Almada balançou a rede duas vezes em 12 jogos. Ele, inclusive, foi o responsável por marcar o gol no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores da América