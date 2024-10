Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Reforço do Botafogo, Alex Telles, de 31 anos, voltou ao futebol brasileiro, após anos atuando no futebol europeu e depois de uma passagem curta pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Em participação no programa "Amigos Futebol Clube", o jogador elogiou a estrutura proporcionada pelo Alvinegro e comparou com a do Velho Continente.

"Encontrei um clube com estrutura de Europa, muito boa, com tudo que um atleta precisa. Já passei por algumas estruturas, sei quando o atleta se sente confortável. Não é só ter, é se sentir confortável. Se nota que os atletas estão felizes. Andei perguntando, falam que mudou completamente, deu crescida gigantesca, isso reflete no campo. A organização vem de fora. Nós sabemos que muitas vezes só é visto o resultado dos atletas, o que é exposto, a parte final, mas para chegar no campo temos que treinar para caramba, com bons profissionais, bons materiais, boa estrutura. O Botafogo nos últimos anos vem fazendo o que vem fazendo pela organização, pelo crescimento", afirmou.



Em relação a sua decisão pelo Botafogo, Alex Telles citou o papel fundamental de John Textor, acionista majoritário da SAF Alvinegra, na negociação.



"John Textor me ligou, falamos por FaceTime, me senti valorizado pelo desejo dele de contar comigo no projeto. Estava há muitos anos fora, me senti valorizado no meu país, ainda tinha um técnico português que já me conhecia da minha época no Porto. Fui dando os checks do que eu desejava no retorno ao Brasil, conversa simples, rápida, fechamos em menos de dez horas. A decisão de estar no Botafogo realmente foi minha. Estou muito feliz aqui, muito motivado, porque são títulos que não tenho, quero buscar. Nos clubes que passei sempre conquistei e saí pela porta a frente, venho para deixar meu legado aqui", concluiu.