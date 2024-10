Mateo Ponte conseguiu nova oportunidade no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Mateo Ponte conseguiu nova oportunidade no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2024 17:11 | Atualizado 01/10/2024 17:13

Rio - Lateral-direito do Botafogo , Mateo Ponte projetou o duelo com o Peñarol, válido pela semifinal da Libertadores, que irá acontecer nos dias 23 e 30 deste mês. O jogador afirmou que o Glorioso respeitará seu adversário e aproveitou para cutucar o rival Flamengo, eliminado pelo time uruguaio nas quartas de final da competição.

"O Peñarol é respeitado internacionalmente pelo que é como clube, pelo seu status. Mas, obviamente, também estamos sendo respeitados. Querendo ou não, o time que o Peñarol eliminou está nove pontos atrás da gente em uma das principais ligas da América do Sul. Não somos o Flamengo (clube eliminado pelo Peñarol nas quartas), estamos analisando o Peñarol e respeitamos, mas também sabemos que vão nos respeitar", ressaltou Mateo Ponte, em entrevista à Rádio Sport 890, do Uruguai.



O camisa 4 também elogiou o elenco que o técnico Artur Jorge tem à disposição. Para ele, a qualidade no plantel auxilia o Botafogo a continuar disputando os títulos do Brasileirão e da Libertadores de igual para igual, sem ter que dar prioridade a uma competição.

"A união que temos é um ponto forte, quando pressionamos, avançamos, temos uma boa defesa, além do nosso goleiro (John), que é muito bom. Temos um time muito capacitado nos 11 que entram e também com os que estão de fora. Felizmente temos um elenco bom para enfrentar esses jogos da Libertadores e do Brasileirão também", disse.

Ponte também se esquivou em dar dicas sobre como a equipe de Artur Jorge irá a campo. No entanto, admitiu que Damián Suárez, que atualmente está no Peñarol e teve saída polêmica do clube carioca no início de setembro, certamente irá "passar informações" sobre o Glorioso.



"Não passo informações porque não sou o técnico, quem vai indicar isso é o nosso treinador. Conheço o Peñarol e acompanho o futebol uruguaio, sei que grande parte do futebol deles acontece através do Leo Fernández, então não há tanto mistério. E Damián vai passar as informações sobre como trabalhamos aqui e quais são as características dos jogadores", finalizou.