Gregore é um dos destaques do Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/09/2024 16:27



Rio - Um dos pilares defensivos do Botafogo , Gregore foi absolvido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (30). O volante foi julgado por causa da expulsão no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O camisa 26 havia sido denunciado por "praticar jogada violenta com força excessiva", mas a Procuradoria sugeriu desclassificação para "agressão física". Sendo assim, foi inocentado por maioria de votos, segundo informações da 'Rádio Tupi'.

Caso fosse suspenso, precisaria cumprir a punição no Campeonato Brasileiro, já que o Glorioso acabou sendo eliminado pelo Tricolor de Aço após perder o confronto por 1 a 0

Depois de ser poupado no empate sem gols com o Grêmio , Gregore estará à disposição do técnico Artur Jorge para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Botafogo é o líder da competição, com 57 pontos.

Como foi a expulsão?

Na reta final da primeira etapa, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, Gregore disputou uma bola no alto com o lateral-direito Santiago Arias. Após vencer o duelo, acabou atingindo o defensor de raspão com a mão esquerda antes de voltar ao chão.

Inicialmente, não recebeu cartão, mas o VAR sugeriu a revisão no monitor, e, então, o árbitro Rafael Klein apresentou o vermelho.