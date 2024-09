Botafogo de Artur Jorge depende de si para conquistar o Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2024 11:30 | Atualizado 30/09/2024 13:12

caiu para 51% de chance, segundo o site 'Infobola', e 43,8%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Botafogo ainda depende de si e é quem mais tem chance de título do Brasileirão, mas viu Palmeiras e Fortaleza se aproximarem após tropeçar contra o Grêmio, no Nilton Santos. Com o empate em 0 a 0 no sábado , o Glorioso

os dois adversários diretos ampliaram seus números.

Na rodada anterior, quando venceu o clássico com o Fluminense por 1 a 0, o time de Artur Jorge tinha 65% de possibilidade de ser campeão . Por outro lado,

Agora a um ponto de distância, a equipe paulista passou de 21% para 31% após vencer o Atlético-MG, pelos dois estudos. E a cearense tem 16%, segundo de acordo com o 'Infobola', e 23%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.



Flamengo e São Paulo com chances remotas

O restante dos concorrentes com alguma chance têm números ínfimos. É o caso de Flamengo e São Paulo, com 1% em um dos estudos, e 0,59% e 0,53% no outro.