John Textor é acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/09/2024 15:15

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor rebateu as declarações de Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio, sobre as reclamações que fez contra a arbitragem da partida do último sábado (28/9), em Brasília, pelo Brasileirão, que terminou empatada em 0 a 0. O dirigente do clube gaúcho afirma que a equipe foi prejudicada contra o Glorioso.

Brum apontou que a expulsão de Monsalve foi injusta e que Vitinho, lateral do Botafogo, simulou uma agressão. O dirigente, em entrevista, citou Textor e lembrou os dossiês por manipulação feitos pelo empresário . O dono da SAF alvinegra se pronunciou nas redes sociais.

"Sr. Brum, por favor, informe-se sobre meu trabalho antes de se envergonhar. Minhas preocupações têm se concentrado na manipulação de jogos obtida por meio do baixo desempenho dos jogadores. Também solicitei especificamente a investigação de um número raro de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Esses podem ter sido erros honestos, mas acho que a responsabilidade é importante mesmo assim", iniciou.

John Textor ainda reservou espaço em sua resposta para afirmar que o Botafogo teve um pênalti a favor não marcado em cima de Tiquinho Soares

"Acredito que, quando se acalmar, você também apoiará nossos esforços para combater a manipulação de partidas e entenderá a diferença entre minha cruzada contra a manipulação de partidas e seu discurso emocional sobre erros honestos de árbitros. Por fim, para responder à sua pergunta, não estou feliz com o ponto conquistado. Acredito que deveríamos ter jogado melhor, para ganhar os três pontos, e também acredito, como nossa tecnologia demonstra, que deveríamos ter recebido um pênalti como resultado da falta em Tiquinho Soares. Assim é o futebol. Boa sorte no restante da temporada."

Com o resultado, o Botafogo se manteve na ponta da tabela, com 57 pontos. Já o Tricolor Gaúcho é o 13º, com 32, tendo quatro de vantagem em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Corinthians.