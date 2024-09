Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Publicado 29/09/2024 08:39 | Atualizado 29/09/2024 08:39

Brasília - Após o empate sem gols entre Botafogo e Grêmio, no Estádio Mané Garrincha, no último sábado (28) , o vice-presidente de futebol do Tricolor Gaúcho, Antônio Brum, esbravejou contra a arbitragem do confronto. Ele criticou o juiz e apontou simulação de Vitinho em lance que o meio-campista Miguel Monsalve levou cartão vermelho.

"Fomos prejudicados mais de uma vez. Um jogador expulso do Botafogo no primeiro tempo mudaria a história do jogo. Poderíamos ter vencido por uma larga vantagem com um jogador a mais. Todo mundo tem que ajudar", iniciou o dirigente após a partida.

"A postura da arbitragem e dos jogadores tem que mudar. A simulação do Vitinho é uma vergonha para o futebol brasileiro. O mesmo jogador vai para a Inglaterra e não simula desse jeito. Fica de pé, ligeirinho!", completou.

Na sequência, Antônio Brum ironizou o dono da SAF alvinegra: "Você tem que perguntar ao John Textor se vai agradecer a arbitragem. Pergunta se está satisfeito com esse ponto que ganhou hoje e se vai colocar no dossiê dele".

O confronto pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi conduzido pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa.

