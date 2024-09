Volta Redonda venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 e está próximo do acesso para a Série B do Brasileirão - Raphael Torres/Volta Redonda

Publicado 28/09/2024 19:52

Rio - O Volta Redonda está com um pé na segunda divisão do futebol brasileiro. O Voltaço sofreu, mas fez o dever de casa e venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, de virada, neste sábado (28), no Raulino de Oliveira, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão. MV e Keliton marcaram os gols da vitória, enquanto Joãozinho fez para os adversários.

Apesar do favoritismo do time da casa, o Botafogo-PB surpreendeu e saiu na frente do placar com Joãozinho aos 19 minutos do primeiro tempo. O Volta Redonda reagiu na reta final e conseguiu empatar com MV, de pênalti, aos 43.

Na etapa final, o jogo ficou aberto e com chances para os dois lados. O Belo assustava nas investidas com Gabriel Lima, enquanto o Voltaço era perigoso nos pés de MV. De tanto insistir, o Esquadrão de Aço chegou ao gol da vitória com Keliton, aos 44.

Com a vitória, o Volta Redonda chegou aos nove pontos e lidera o Grupo A do quadrangular final da Série C do Brasileirão. O Voltaço não disputa a Série B há 26 anos e, para conquistar o acesso antecipado e encerrar o jejum, terá que torcer por uma vitória do Remo sobre o São Bernardo, neste domingo (29), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão.