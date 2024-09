O atacante Luiz Henrique tentou de tudo para furar a retranca do Grêmio com seus dribles. Mas o esquema o fez atuar muito por dentro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2024 00:28 | Atualizado 29/09/2024 00:29

Brasília - O Botafogo tentou até o fim, mas não conseguiu evitar o tropeço diante do Grêmio, neste sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro acumulou decisões erradas e chances perdidas, e empatou em 0 a 0 com a equipe gaúcha.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 57 pontos e se manteve na liderança, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas um ponto. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com 32. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.