Igor Jesus é atacante do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/09/2024 23:35

Brasília - A disputa pelo título está em aberto. Após empatar sem gols com o Grêmio , neste sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, o Botafogo viu a distância para o vice-líder Palmeiras diminuir para apenas um ponto e ficou com a liderança ameaçada. Entretanto, o atacante Igor Jesus não teme a aproximação do rival e crê que o time vai trabalhar duro para conquistar o tão sonhado título brasileiro.

"Sabíamos que o Grêmio jogaria fechado. Tentamos entrar na defesa deles do início ao fim, mas infelizmente não conseguimos. Lutamos até o final, mas não conseguimos marcar. Tem muito campeonato pela frente e temos que seguir trabalhando para alcançar o nosso objetivo", disse o atacante, que celebrou a convocação para a seleção brasileira.

"Muito feliz por ser convocado pela Seleção. É um momento especial na minha carreira e quero seguir desfrutando", completou.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 57 pontos e se manteve na liderança, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas um ponto. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com 32. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.