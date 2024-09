Botafogo e Grêmio se enfrentaram no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2024 23:02

Brasília - O Botafogo tentou até o fim, mas não conseguiu evitar o tropeço diante do Grêmio, neste sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro acumulou decisões erradas e chances perdidas, e empatou em 0 a 0 com a equipe gaúcha.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 57 pontos e se manteve na liderança, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas um ponto. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com 32. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.



O jogo foi agitado. O Grêmio deu trabalho no primeiro tempo, explorando principalmente o lado esquerdo da defesa alvinegra. Edenílson levou perigo em duas finalizações, mas o goleiro John protegeu bem a meta. Já o Botafogo, por sua vez, encontrou dificuldades com a intensa marcação gremista e não conseguiu impor a sua intensidade, dando pouco trabalho para Marchesín.

O panorama mudou na etapa final e a partida ficou mais dinâmica. O Botafogo subiu a marcação e tentou se impor, mas deixou espaços que geraram oportunidades em contra-ataque para o Grêmio. Em menos de dez minutos houve uma boa chance para cada lado, mas Luiz Henrique e Villasanti finalizaram para fora.

Após um início intenso, o ritmo caiu. Os treinadores promoveram mudanças buscando dar um novo fôlego para os times. O jogo voltou a ganhar intensidade e novas chances surgiram, mas tanto Botafogo quanto Grêmio erravam na hora da conclusão das jogadas. O técnico Artur Jorge tentou a última cartada com o retorno de Júnior Santos, recuperado de uma fratura na tíbia, que foi ovacionado pela torcida.

O clima esquentou nos minutos finais. Junior Santos chegou a dar assistência para Bastos, mas o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, Marchesín e Luiz Henrique trocaram farpas, e em seguida foi a vez de Monsalve e Vitinho, com o gremista sendo expulso por agressão ao lateral alvinegro. Nos acréscimos, a partida virou ataque contra a defesa, mas os gaúchos resistiram a pressão alvinegra e o zero persistiu.



Botafogo x Grêmio

28ª rodada do Brasileirão

Data: 28/09/2024

Local: Mané Garrincha, em Brasília

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Danilo Barbosa (Allan), Tchê Tchê e Thiago Almada (Savarino); Luiz Henrique, Matheus Martins (Igor Jesus) e Tiquinho Soares (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi) e Cristaldo (Monsalve); Edenílson (Igor), Aravena (Nathan Fernandes) e Braithwaite (Ronald). Técnico: Marcelo Salles

Árbitro: Maguielson Lima (DF)

Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: -

Cartões amarelos: Bastos, Luiz Henrique e Igor Jesus (BOT); Marchesín, Kannemann e Villasanti (GRE)

Cartões vermelhos: Monsalve (GRE)