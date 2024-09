Novo Mundial de Clubes da Fifa, em 2025, terá representantes de todos os continentes - Divulgação / Fifa

Publicado 28/09/2024 21:22

Rio - A Fifa anunciou neste sábado (28), em cerimônia realizada no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, os 12 estádios que receberão os jogos do Mundial de Clubes de 2025. A primeira edição do "Super Mundial" será disputada em 11 cidades americanas entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão os representantes do Brasil, que é o único país com mais de dois times. A Conmebol ainda tem uma vaga a ser preenchida, que foi destinada para o campeão da Libertadores de 2025. Atlético-MG e Botafogo podem aumentar o número de clubes brasileiros na competição.

O Mundial de Clubes de 2025 será disputado em cidades como Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Filadélfia, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova Iorque, Orlando, Seattle e Washington DC. A cidade de Orlando será a única com dois estádios: Inter & Co e Camping World. A final será no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

A competição será disputada no formato da Copa do Mundo de seleções, com 32 equipes divididas em oito grupos com quatro, em turno único. Os dois melhores de cada avançam para o mata-mata, disputado em jogo único, até definir o campeão. O Super Mundial será disputado a cada quatro anos.

Veja os estádios e cidades do Mundial de 2025:

MetLife Stadium (Nova York)

- Lincoln Financial (Filadélfia)

- Audi Field (DC)

- TQL Stadium (Cincinnati)

- Bank of America Stadium (Charlotte)

- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

- Geodis Park (Nashville)

- Inter & Co (Orlando)

- Camping World (Orlando)

- Hard Rock Stadium (Miami)

- Lumen Field (Seattle)

- Rose Bowl (Los Angeles)