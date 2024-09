Arena Fonte Nova deve receber Brasil x Uruguai - Divulgação

Publicado 28/09/2024 19:18

Rio - A seleção brasileira deve escolher Salvador como sua casa para o último jogo do ano, contra o Uruguai, em novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo o "ge", a CBF está perto de confirmar a Fonte Nova como palco da partida.

VEJA MAIS: Dorival convoca Seleção com atacantes do Botafogo e meia do Flamengo

Os contatos entre a entidade e a administração do estádio já foram iniciados e houve sinalização positiva. Outra alternativa era a Neo Química Arena, casa do Corinthians, mas a capital baiana largou na frente.

A Arena da Amazônia, em Manaus, era o plano inicial da Seleção para enfrentar o Uruguai devido à proximidade com a Venezuela, onde o Brasil jogará dias antes. Porém, o gramado ruim do estádio fez com que a decisão fosse reconsiderada.

O duelo entre Brasil e Uruguai está marcado para o dia 19 de novembro. Cinco dias antes, a equipe de Dorival Júnior encara a Venezuela. Em outubro, os compromissos da Seleção serão contra o Chile, no dia 10, em Santiago, e o Peru, no dia 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.