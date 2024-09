Barcelona foi goleado pelo Osasuna e sofreu primeira derrota no Campeonato Espanhol - Cesar Manso / AFP

Barcelona foi goleado pelo Osasuna e sofreu primeira derrota no Campeonato EspanholCesar Manso / AFP

Publicado 28/09/2024 18:40

Pamplona (ESP) - O Barcelona sofreu a primeira derrota no Campeonato Espanhol. O time catalão foi goleado pelo Osasuna por 4 a 2, neste sábado (28), no Estádio Reyno de Navarra, pela oitava rodada da competição.

O Osasuna abriu 2 a 0 em menos de 30 minutos com gols de Budimir e Zaragoza. O Barcelona descontou no início do segundo tempo com Pau Victor, mas os Rojillos ampliaram novamente com Budimir e Bretones. No apagar das luzes, Yamal diminuiu para 4 a 2.

Apesar da derrota, o Barcelona se mantém na liderança com 21 pontos, mas pode ver a vantagem diminuir para apenas um ponto em caso de vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Metropolitano. Já o Osasuna subiu para sexto, com 14.