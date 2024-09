Vini Jr é alvo de racismo na Espanha constantemente - AFP

Vini Jr é alvo de racismo na Espanha constantementeAFP

Publicado 28/09/2024 16:12

torcedores que criaram uma campanha para insultar o atacante Vini Jr. A ação incentiva atos racistas contra o brasileiro durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que acontece no domingo. A La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, anunciou neste sábado, 28, que fará uma denúncia formal à Justiça da Espanha contra os. A ação incentiva atos racistas contra o brasileiro durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que acontece no domingo.

A partida acontecerá no Estádio Metropolitano, casa do Atlético, e gerou uma movimentação de parte da torcida mandante para que Vini se tornasse alvo de insultos raciais durante o jogo. Nas redes sociais, torcedores anunciaram que usariam máscaras dentro da arena para dificultar a identificação da polícia na investigação dos gritos racistas e gestos obscenos.

Em nota oficial, a La Liga afirma que solicitará a detenção imediata dos autores da "campanha de ódio", como define a liga, contra o jogar do Real. O documento destaca que as ações se enquadram como incitação ao ódio, crime tipificado no artigo 510 do Código Penal espanhol.

"A La Liga condena energicamente essas ações que fomentam, promovem e incitam, direta ou indiretamente, o ódio contra uma pessoa determinada, neste caso o jogador Vinicius Jr, por conta de sua raça (...) A LALIGA não tolerará em nenhuma circunstância esse tipo de comportamento. Esses atos não só prejudicam a imagem do esporte e do país, como também representam uma ameaça direta à integridade e ao bem-estar de todos os torcedores", destaca a nota.

Os torcedores racistas chegaram a compartilhar como hashtag nas redes sociais escrito #MetropolitanoConMascarilla, que na tradução para o português significa "Metropolitano Com Máscaras" O objetivo é não dar brecha para possíveis leituras labiais feitas pelas autoridades policiais e da Justiça, o que já levou alguns torcedores à prisão desde o começo do ano.

A partida da 8ª rodada do Campeonato Espanhol está marcada para começar às 16h deste domingo (horário de Brasília). O Real é o vice-líder com 17 pontos e o Atlético vem logo atrás com 15.