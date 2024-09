Momento em que Ederson comete pênalti em Gordon, na segunda etapa - Oli Scarff / AFP

Com o resultado, o City pode perder a liderança da competição. Neste momento, ocupa a primeira posição com 14 pontos, mas pode ser ultrapassado por Liverpool, Aston Villa e Arsenal, que ainda entrarão em campo nesta rodada. Inglaterra - No primeiro jogo sem Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho direito , o Manchester City empatou em 1 a 1 com o Newcastle, neste sábado (28), no St. James’ Park, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Este é o segundo tropeço consecutivo do time comandado por Pep Guardiola.Com o resultado, o City pode perder a liderança da competição. Neste momento, ocupa a primeira posição com 14 pontos, mas pode ser ultrapassado por Liverpool, Aston Villa e Arsenal, que ainda entrarão em campo nesta rodada.

O jogo

O primeiro tempo foi intenso, mas o Newcastle conseguiu controlar a pressão do Manchester City. Aos 15 minutos, Joelinton apareceu livre após cobrança de escanteio e cabeceou para uma defesa segura de Ederson.



Sem conseguir criar com facilidade, o time de Pep Guardiola precisou contar com os lampejos de categoria dos seus jogadores para chegar ao gol. Aos 34, Grealish achou Gvardiol dentro da área, que deu um belo drible na marcação e bateu no canto para abrir o placar.



Na segunda etapa, o City não conseguiu manter a intensidade e acabou sofrendo o empate aos 12 minutos. Gordon saiu cara a cara com Ederson e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, colocou no fundo da rede e igualou a partida.



Após o empate, o Newcastle assustou e desperdiçou uma boa chance: Longstaff recebeu na área e chutou rasteiro, rente à trave. Na reta final, os visitantes voltaram a crescer e obrigaram o goleiro Pope a fazer um milagre. Ele ainda defendeu uma cabeçada de Haaland, nos acréscimos, para assegurar o resultado.

Agenda

Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Fulham, sábado (5), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, às 13h30 (também de Brasília), o Newcastle visita o Everton, no Goodison Park.