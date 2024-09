Cássio sentiu a coxa esquerda na última quinta-feira (26) e é dúvida para enfrentar o Cruz-Maltino - Divulgação / Cruzeiro

Cássio sentiu a coxa esquerda na última quinta-feira (26) e é dúvida para enfrentar o Cruz-MaltinoDivulgação / Cruzeiro

Publicado 28/09/2024 08:39

Rio - Adversário do Vasco nesta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode ter um desfalque de peso para o confronto: Cássio. O goleiro sentiu a coxa esquerda na última quinta-feira (26) e é dúvida para o duelo.

Na partida contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, o arqueiro chegou a receber atendimento médico durante a primeira etapa. Ele permaneceu em campo até o fim, teve boa atuação, mas evitou bater tiros de metas longos.Desde então, fez trabalho de recuperação física com os demais titulares. De acordo com o site 'ge', Cássio será reavaliado no treino deste sábado (28). Se não estiver em condições, Anderson será seu substituto.O Gigante da Colina busca voltar ao caminho das vitórias diante do Cabuloso. Sob o comando de Rafael Paiva, o clube carioca está há três jogos sem vencer: Athletico-PR (2-1), Flamengo (1-1) e Palmeiras (0-1).