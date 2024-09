Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Giuseppe Cacace / AFP

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 28/09/2024 10:42

Espanha - Vini Jr voltará ao Estádio Metropolitano neste domingo (29), às 16h (de Brasília), para entrar em campo diante do Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Após ameaças nas redes sociais , a La Liga garante tôlerancia zero a racismo contra o camisa 7 do Real. Para isso, o clássico contará com um rigoroso sistema de segurança.

Leia mais: Jogadores do Real Madrid são presenteados com carros de luxo

"Em La Liga temos uma política de tolerância zero diante de qualquer tipo de delito nos jogos, tanto dentro quanto fora dos estádios. Todos os casos têm sido investigados e/ou informados aos órgãos e autoridades competentes", declarou a liga espanhola.



A ideia é impedir novos insultos racistas ao brasileiro. O estádio contará com pessoas estrategicamente posicionadas para garantir a cobertura total do local. Além disso, o confronto terá profissionais dedicados exclusivamente para o monitoramento de possíveis incidentes, dentro e fora do estádio. As informações são do site 'ge'.

Leia mais: Endrick pode receber chance como titular no clássico com o Atlético de Madrid

Caso Vini Jr seja alvo de racismo por parte dos torcedores, o jogo será paralisado momentaneamente e anúncios para acabar com o comportamento descriminatório acontecerão no Metropolitano. Caso o cenário não mude, o embate será suspenso temporariamente e, em último caso, definitivamente.

Relembre os episódios de racismo da torcida do Atleti contra Vini Jr: