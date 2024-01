Vini Jr em ação durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid - Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Publicado 18/01/2024 18:22 | Atualizado 18/01/2024 20:19

Espanha - Nesta quinta-feira, 18, torcedores do Atlético de Madrid chamaram Vini Jr de "macaco". Os cânticos racistas aconteceram nos arredores do Estádio Metropolitano, antes do clássico com o Real Madrid, e foram registrados pelo jornal "The Athletic".

"Vinícius é um macaco", gritaram alguns torcedores do Atlético de Madrid.

“Vinicius eres un mono”, canta la afición del Atlético antes de entrar al Metropolitano. @TheAthleticFC pic.twitter.com/CA63uAZhpR — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 18, 2024

Segundo a reportagem do Diário As, os alto-falantes do estádio emitiram o seguinte comunicado: "Insultos, cantos racistas e violência verbal ou física são puníveis por lei. Estamos aqui para assistir a um grande jogo e os torcedores também fazem parte disso. Pedimos que ajudem o clube demonstrando respeito".



Cabe lembrar que não é a primeira vez que Vinícius Júnior é alvo de ataques racistas por parte de torcedores do Atlético de Madrid. Em setembro de 2022, por exemplo, antes de jogo válido pelo Campeonato Espanhol, um grupo de torcedores chamou o brasileiro de "macaco".



Já em janeiro de 2023, um grupo de torcedores de torcedores do Atleti penduraram um boneco que representava Vini Jr enforcado em uma ponte de Madri. Quatro pessoas chegaram a ser presas e também proibidas de se aproximar a menos de um quilômetro de qualquer estádio de futebol vinculado à LaLiga (liga que organiza o Campeonato Espanhol).

Em tempo: a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. O vencedor garante a última vaga nas quartas da competição.