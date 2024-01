Torcida do Manchester City no Etihad Stadium - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 18/01/2024 19:30

Rio - O jogador Max Norman, de 25 anos, declarou-se culpado no Tribunal de Liverpool, na Inglaterra, e foi condenado a quatro anos e meio de prisão por tráfico de drogas. foi flagrado com crack e outras drogas avaliadas em 60 mil euros e tentou escondê-las na cueca (R$ 321,3 mil na cotação atual).

Em 2021, Max Norman foi flagrado em três ocasiões portando crack, heroína e cocaína, em um espaço de dois meses. Ao todo, foram nove crimes e cinco condenações prévias. Ele está sem clube desde 2019, quando defendeu o Alanyaspor, da Turquia, e Ejido, da Espanha.

O advogado Stuart McNally alega que o jogador sofreu uma lesão cerebral durante um acidente de carro e isso justificaria os atos cometidos. Entretanto, Max Norman declarou-se culpado ao Tribunal de Liverpool e foi condenado a quatro anos e meio de prisão.

Max Norman foi revelado pelo Manchester City e deixou o clube em 2015. Ele teve passagens por clubes ingleses como Wigan Athletic, Oldham Athletic, Tranmere Rovers e Morecambe, que disputam as divisões de acesso do futebol inglês, além do Alanyaspor, da Turquia, e Ejido, da Espanha.