Publicado 18/01/2024 19:27

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo, o volante Fausto Vera, de 23 anos, recebeu uma proposta para defender o Olympiacos, da Grécia. A situação vem sendo avaliada pelo Corinthians. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O italiano afirmou que o argentino interessa outros clubes. O nome de Vera foi ventilado ao Flamengo em duas oportunidades. O Corinthians teria o desejo de contratar Gabigol e Thiago Maia. Com isso, estaria disposto a oferecer jogadores como moeda de troca. O nome de Vera teria sido bem avaliado no clube carioca, mas não houve negócio.

Revelado pelo Argentinos Juniors, Fausto Vera chegou ao Corinthians em 2022. O negócio foi fixado em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões na ocasião). Caso migre para o Olympicos, o argentino será companheiro de equipe de Rodinei, ex-jogador do Flamengo.