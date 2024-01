Nova Iguaçu superou o Sampaio Corrêa - Úrsula Nery/FERJ

Publicado 18/01/2024 18:00

Rio - Em partida que abriu o segundo dia de partidas do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu começou bem a competição e derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Laranjão. A partida marcou a estreia da equipe de Saquarema na elite do futebol do Rio de Janeiro.

Todos os gols do duelo foram marcados na etapa final. Aos 14 minutos, Carlinhos abriu o placar para o Nova Iguaçu. Quatro minutos depois, os donos da casa ampliaram. João Victor foi o autor do segundo do clube da Baixada. No fim, Hugo Cabral descontou para o Sampaio.

Com o resultado, o Nova Iguaçu fez três pontos e igualou Flamengo, Botafogo e Portuguesa, que estrearam com vitória na última quarta-feira. O Sampaio Corrêa fica zerado ao lado de Bangu, Madureira e Audax.

Na próxima rodada, o clube da Baixada Fluminense tem parada dura e vai até João Pessoa encarar o Flamengo, no Almeidão, neste domingo, às 18h10 (de Brasília). Já o Sampaio recebe o Vasco, no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília), em Bacaxá.