Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 19/09/2022 19:17

O Atlético de Madrid tomou uma posição com relação aos cantos racistas contra o atacante Vinícius Jr., do Real Madrid antes do dérbi da capital espanhola no último domingo. O clube Colchonero fez uma denúncia para La Liga, demonstrando rechaço aos atos por parte de torcedores presentes no estádio Civitas Metropolitano.



"Condenamos veementemente qualquer tipo de atitude de cunho racista, um flagelo da nossa sociedade e que infelizmente não ocorre apenas no jogo de ontem, mas em muitos campos desportivos e não desportivos."

O clube também informou que irá colaborar com a polícia e as autoridades para investigar os responsáveis pelos cantos discriminatórios contra o brasileiro durante o jogo.



"Entrámos em contato com as autoridades para solicitar a identificação das pessoas que participaram neste ato execrável e, caso sejam sócios do clube, será aplicado o regime sancionatório."



Além disso, o Atleti lamentou os episódios de racismo durante a semana prévia ao enfrentamento contra o Real Madrid.



"A atitude de alguns não representa nem o clube nem a grande maioria dos seus adeptos , que ontem mais uma vez deram exemplo de bom comportamento e que apoiaram a nossa equipa durante todo o jogo com respeito pelo rival. Reiteramos nossa condenação contra essas atitudes, mas ao mesmo tempo não entendemos o foco exagerado que foi colocado anteriormente neste jogo, gerando uma campanha artificial e infeliz fora do Atlético de Madrid", concluiu o clube em nota.