Bremer concedeu sua primeira coletiva de imprensa na seleção brasileira - Lucas FIgueiredo/CBF

Bremer concedeu sua primeira coletiva de imprensa na seleção brasileiraLucas FIgueiredo/CBF

Publicado 19/09/2022 18:30

Rio - A Seleção Brasileira se apresentou nesta segunda-feira, na França, para se preparar para os amistosos que fará diante de Gana e Tunísia nos próximos dias. Na chegada dos jogadores ao local de encontro para os treinos, Bremer concedeu entrevista coletiva e diz acreditar que pode conseguir uma vaga na convocação para a Copa do Mundo.



Estreante entre os convocados, o zagueiro da Juventus não vê obstáculo no pouco que tempo que terá para se apresentar para a comissão técnica, uma vez que a lista final para o torneio no Qatar sai em menos de dois meses. Segundo ele, é a chance de mostrar seu máximo, mesmo que não entre em campo nas partidas que virão.

"Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar na Seleção, mas é um peso, é o sonho de todo atleta, toda criança, estar aqui. Eu sei que está perto da Copa do Mundo, faltam 50 dias, mas eu vim aqui buscar o meu espaço. São dez ou 12 dias, se eu não me engano, vim aqui para dar meu máximo, meu melhor, mostrar para o Tite que eu sou capaz e que eu posso sim ir para a Copa", disse antes de concluir:



"Acho que estar na Seleção, a gente sabe que a gente é forte, Gana e Tunísia eu não acompanho muito, vou ver os vídeos, mas eu quero a minha oportunidade, não depende somente do jogo, depende do dia a dia do treinamento nesse período, então em qualquer momento da partida vai ter uma dificuldade, que é normal e eu espero estar ali da dentro para responder da melhor forma", acrescentou o ex-Galo.



Nesta temporada, Bremer se transferiu para a Juventus após boa passagem pelo Torino, também da Itália. No novo clube, ele aproveitou para falar com dois companheiros selecionáveis para pegar dicas da Seleção Brasileira antes desta Data Fifa. Mesmo em pouco tempo de convívio, ele já conseguiu ver a união do grupo.



"Eu conversei bastante com o Danilo, com o Alex Sandro, eles me ajudaram em algumas coisas, e eu sempre vou perguntando, sou curioso. Como é minha primeira vez, sempre pergunto a eles, mas eles me dão dicas, são pessoas que têm me ajudado na Juventus, estão sempre sendo um ponto de apoio para mim", disse.



"Muito bom, passei apenas metade de um dia. É bem confortável estar com os rapazes, é bem descontraído, diferente da Itália, ainda é pouco para falar, mas o grupo dá para ver que está unido."



Os convocados da Seleção Brasileira terão mais três dias de treinamentos antes de enfrentar Gana, na próxima sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em Le Havre, na França. No dia 27, em Paris-FRA, o adversário será a Tunísia, também às 15h30 (de Brasília). Serão os últimos amistosos antes da convocação final (7/11).