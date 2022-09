Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da Band - Reprodução/Band

Publicado 19/09/2022 18:08

No programa 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira (19), o apresentador Neto recebeu as jogadoras do Corinthians Gabi Zanotti e Gabi Portilho. Na presença das atletas, ele fez duras críticas à CBF pelo valor da premiação que será paga à equipe campeã do Brasileirão feminino e cobrou as jornalistas da Globo.

Neto abriu o programa se direcionando à CBF e à imprensa em geral.

"Branco (coordenador da CBF), Ednaldo (presidente da CBF), para vocês aí que ficam falando que tem que ter igualdade em tudo, para vocês da imprensa em geral, para as meninas (jornalistas) que são comentaristas, vocês sabem quanto paga a CBF para as meninas serem campeãs brasileiras? R$290 mil", questionou.

Na sequência, o apresentador cobrou diretamente as jornalistas do Grupo Globo que falassem da disparidade de valores entre os campeões nacionais no masculino e no feminino.



"Vocês não querem igualdade, a imprensa brasileira, as comentaristas, as narradoras, vocês têm medo de falar aí na Globo? Têm medo de falar no SporTV? Comigo não tem isso não", disse.



O ex-jogador continuou mostrando sua indignação com a premiação oferecida pela CBF.



"Vocês tão de sacanagem, CBF? Vão pagar R$290 mil para dividir para 30 pessoas? Como é que pode? Vocês tão de sacanagem com o futebol feminino. No mínimo são R$ 5 milhões, para que elas ganhem R$100 mil cada uma. Elas precisam de grana para sustentar a família", falou o ídolo corintiano.

Por fim, Neto fez exigências ao presidente do Corinthians, Duílio Alves.



"Vão ter 42 mil pessoas no estádio sábado, às 14h, a renda tem que ir toda para elas (jogadoras do Corinthians), se não fizer isso vou dar um cacete em todo mundo", ameaçou o apresentador.



No jogo de ida da final do Brasileirão feminino, Internacional e Corinthians empataram em 1x1. As equipes definem o título no próximo sábado.