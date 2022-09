Pedro Antônio, ex-cartola do Fluminense, durante a construção do CT do clube, na Barra - Divulgação

Publicado 19/09/2022 19:50

Rio - Pedro Antônio não será candidato à presidência do Fluminense. Nesta segunda-feira, em live do canal Marcelo Jorand, ele afirmou que, por motivos pessoais, decidiu não participar do pleito, que está previsto para segunda quinzena de novembro.

"É uma interrogação que tenho escutado frequentemente na rua, no estádio, no WhatsApp. Por questões pessoais e vários fatores, não serei candidato. É uma honra poder ajudar ao Fluminense. Assim como ajudei na construção do CT. Mas em termos eleitorais, na disputa que se avizinha, não serei candidato", afirmou.

A ideia era que Pedro Antônio integrasse uma chapa como vice geral de Rafael Rolim, o que não ocorrerá. Segundo Pedro, seu apoio será a quem "apresentar o melhor projeto para SAF".

Até o momento, apenas Marcelo Souto e Ademar Arrais anunciaram pré-candidatura à presidência do Fluminense. O atual presidente, Mário Bittencourt, ainda oficializou se irá concorrer à reeleição.