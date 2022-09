Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/09/2022 15:34

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 1, no último domingo, gerou brincadeiras até mesmo do outro lado do Atlântico. Nas redes sociais, o atacante Richarlison, do Tottenham, aproveitou a oportunidade para provocar o Rubro-Negro.

"Se busca", escreveu Richarlison, ao insinuar que o Tricolor procura um rival no Rio de Janeiro.

O Fluminense respondeu o atacante e também provocou o Flamengo:

"Tudo normal, pombo", escreveu o Tricolor.

Richarlison, vale lembrar, é cria do América-MG, mas teve uma passagem importante pelo Fluminense. Ele defendeu as cores do time das Laranjeiras em 2016 e 2017.



Por lá, o brasileiro chamou a atenção do Watford, que o contratou em agosto de 2017. Posteriormente, Richarlison se transferiu para o Everton e foi contratado pelo Tottenham em julho deste ano.