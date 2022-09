David Braz falou na zona mista após a vitória do Fluminense e se disse perseguido pelo árbitro Raphael Claus - Reprodução de TV/TNT Sports

Publicado 19/09/2022 11:57

Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Flamengo, David Braz fez uma grave acusação contra Raphael Claus. O zagueiro, expulso no banco de reservas logo aos cinco minutos do clássico, disse que é perseguido pelo árbitro.



Problema com amigo de Claus



Segundo Braz, o problema começou em 2015, quando denunciou um outro árbitro e amigo de Claus, Flávio Guerra. Naquela época, o zagueiro estava no Santos e foi expulso injustamente por um pênalti que nem sequer esteve envolvido. Além disso, na súmula, Guerra alegou que foi xingado, o que não aconteceu. No STJD, o zagueiro foi inocentado.



"Foi a segunda vez que ele (Claus) me expulsou no ano. Na outra vez, ele colocou na súmula algo que eu não fiz. Não briguei para me defender, deixei quieto. E agora ele me prejudica pela segunda vez. Eu já fui ameaçado por ele por uma situação que aconteceu há sete anos. Num jogo em que fui expulso em 2015 (Corinthians x Santos), consegui comprovar com imagens e testemunhas que não fui expulso pelo que foi falado na súmula. Então, o árbitro, que era Flávio Guerra, foi prejudicado. Era um grande amigo do Claus. Em 2016, ele falou comigo sobre isso. Que eu tinha prejudicado a carreira desse amigo dele. Depois disso, Claus sempre foi um cara que pegou no meu pé. Eu estou sendo perseguido", acusou Braz.



O que diz a súmula



Segundo o zagueiro do Fluminense, todos que estavam no banco reclamaram com o quarto árbitro de um lateral. Mas somente ele levou amarelo do Claus.



"Logo em seguida, eu falei: 'Você tem algum problema comigo? Está de marcação comigo? Todo mundo reclamando e você me escolheu para dar amarelo'. Se fosse uma reclamação para vermelho, seria o primeiro a ficar quieto e assumir. Mas não foi. Estou fora do próximo jogo, que eu poderia ter oportunidade de jogar, pois o Manoel foi expulso", disse.



Na súmula, Raphael Claus, que será um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo do Catar, alegou que a expulsão de Braz aconteceu "após ter sido advertido com cartão amarelo, persistir com a reclamação contra a equipe de arbitragem, recebendo assim a segunda advertência".