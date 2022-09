David Duarte pode estár a disposição de Diniz para o duelo com o Juventude - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 19/09/2022 19:21

Rio - O técnico Fernando Diniz terá problemas em sua defesa para o duelo com o Juventude, já que não poderá contar com David Braz e Manoel, que acabaram sendo expulsos no Fla-Flu do último domingo (18). Em compensação, o treinador terá o retorno de David Duarte, que, segundo o jornalista Victor Lessa, já voltou a treinar junto do elenco.

Ainda de acordo o comunicador, o departamento médico do Tricolor segue observando David. No entanto, caso o defensor continue treinando sem sentir dores, será liberado para enfrentar o Juventude. Além do zagueiro, o técnico Fernando Diniz também tem como opção os volantes André e Felipe Melo, que podem jogar improvisados na posição.

David Duarte terá um bom tempo para se recuperar 100% e voltar a ficar a disposição de Diniz. Isto porque, o Fluminense volta a campo apenas no dia 28 de setembro, para o duelo com o Juventude, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.