Com assistência de Martinelli, Nathan comemora segundo gol do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/09/2022 16:03

Rio - O árbitro Raphael Claus, que apitou a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Flamengo, consertou nesta segunda-feira a súmula e creditou corretamente o segundo gol tricolor para o meia Nathan. No domingo, ele relatou que o gol havia sido marcado por Germán Cano.

Ao perceber o erro, o juiz do clássico alterou o dono do segundo gol do Fluminense. Com assistência de Martinelli, Nathan cabeceou a bola e marcou aos 30 minutos do segundo tempo. Durante a partida, o Tricolor já havia publicado nas redes sociais o verdadeiro autor do gol.

Nathan, que entrou na segunda etapa do jogo no lugar de Matheus Martins, voltou a ter moral no time de Fernando Diniz e pode voltar a equipe titular. Emprestado pelo Atlético-MG, ele tem contrato com o Tricolor até o final do ano. Ao todo, são 29 jogos, três gols e uma assistência pelo clube carioca.