Paulo Henrique Ganso - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/09/2022 14:00

Rio - Autor de um dos gols do Fluminense na vitória sobre o Flamengo, Paulo Henrique Ganso alcançou mais uma marca importante na temporada. O jogador, de 32 anos, já vive sua temporada mais artilheira desde 2014. No total, o camisa 10 balançou as redes em oito oportunidades.

Há oito anos, com a camisa do São Paulo, Ganso fez nove gols. Depois disso, seu melhor ano havia sido 2016 com sete gols. Ao marcar contra o Flamengo, o apoiador que já havia igualado a marca de seis anos atrás, acabou superando.

Ganso é o terceiro maior artilheiro do Fluminense na temporada. O camisa 10 só está atrás de Germán Cano, que marcou 33 gols e de Jhon Arias com 14. Além dos oito gols, o apoiador tem oito assistências pelo Tricolor em 2022.