19/09/2022

Rio - Contratado junto ao Atlético-MG por empréstimo no começo do ano, o meia Nathan viveu altos e baixos na temporada pelo Fluminense. Autor do gol da vitória sobre o Flamengo, o apoiador pode voltar a ganhar mais espaço com Fernando Diniz e encerrar a temporada de 2022 em alta.

Nathan já havia se destacado na derrota contra o Corinthians. O meia entrou no segundo tempo contra o Timão, na vaga de Wellington, e enquanto atuou no meio-campo deu uma nova dinâmica ao clube carioca. Posteriormente, o jogador acabou indo atuar na lateral e um modificação de Diniz, que acabou não surtindo efeito.

Decisivo na vitória sobre o Flamengo, o camisa 13 recebeu elogios do treinador. "O Nathan joga de tudo. É o tipo de jogador que eu gosto. O Yago Felipe também já jogou em várias posições, Martinelli também. Ganso terminou o jogo contra o Corinthians de (camisa) 8. É uma coisa que a gente treina. A maneira que o time joga, muito fluida, possibilita essas alternativas. Tem outros jogadores que têm treinado bem. E o jogo é uma questão e um trabalho que faço praticamente na minha carreira inteira: recuperando jogador, descobrindo as possibilidades e posições. Todos que estão ali têm chance de virar titular. Em determinado momento, algum jogador pode não estar bem e depois melhorar. Nathan, quando cheguei, era um jogador extremamente criticado. Ele entrou bem de novo, é um jogador dinâmico", afirmou Diniz.

Nathan, de 26 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. O Tricolor desembolsou cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo junto ao galo. A operação envolvendo uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O valor é muito alto, mas o clube carioca pode tentar negociar com o clube mineiro.

No total, Nathan tem três gols pelo Fluminense. Além de marcar contra o Flamengo, ele balançou as redes contra o Cruzeiro e contra o Coritiba. O meia atuou em 29 jogos e também deu uma assistência.