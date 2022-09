André - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/09/2022 16:31

Rio - Considerado um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, André não deverá deixar o clube carioca ao fim da temporada. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor não pensa em se desfazer facilmente do volante no ano que vem. A tendência é que o clube carioca endureça as negociações.

André renovou seu contrato com o Fluminense até 2025. Bastante elogiado por Tite, o clube carioca espera que o jogador receba oportunidades na seleção brasileira em breve, provavelmente, logo após a Copa do Mundo. Com isso, acredita em uma grande valorização do volante.

Uma das equipes que tem interesse em André é o Milan. O jogador, de 21 anos, é peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. No total em 2022, o jovem entrou em campo em 49 vezes, marcou duas vezes e deu duas assistências.