O Fluminense apresentou o novo patrocinador para o futebol e o vôleiDivulgação

Publicado 18/09/2022 15:28

O Fluminense acertou um contrato de patrocínio com o Hospital de Clinicas de Itajubá (HCI). A marca do novo patrocinador aparecerá na parte da frente dos shorts do time profissional de futebol e também na barra inferior frontal da camisa da equipe de vôlei feminino.

Tempos diferentes



- O acordo para o futebol é válido apenas até o fim do ano. O novo patrocinador já aparecerá neste domingo, quando o Fluminense enfrenta o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão.



- Já o patrocínio para o vôlei ficará até abril de 2023, ao fim da temporada da Superliga Feminina.



Quem é o novo patrocinador



- De acordo com o comunicado oficial do Fluminense, o "Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI) é o único Hospital Quaternário do Sul de Minas Gerais. Possui um Centro de Transplantes com credenciamento em: rins, fígado, coração e medula óssea (TMO)".



- A instituição também "atua na média e alta complexidades" e é reconhecida pelos Ministérios da Saúde e Educação como hospital de ensino.