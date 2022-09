Ganso chegou ao Fluminense em 2019 e vive seu melhor momento pelo clube - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/09/2022 13:02

Contratado em janeiro de 2019, Paulo Henrique Ganso levou três temporadas para enfim conseguir ter a sequência que os torcedores tanto esperavam dele . E será em seu melhor momento, como titular absoluto e um dos comandantes do time de Fernando Diniz, seu primeiro treinador no clube, que o meia completará 150 partidas com a camisa tricolor, neste domingo, contra o Flamengo, às 16h no Maracanã.

"Estou muito contente e feliz. É uma marca importante. Sempre muito bom atingir esses números pelo clube. Que venham muitos mais, que possam vir 200, 250, 300 jogos. E, claro, com títulos", disse em entrevista ao site oficial do Tricolor.



Com contrato até 2023, Ganso conquistou o Carioca deste ano. Com a eliminação na Copa do Brasil na semifinal, o clássico deste domingo é a chance de o time seguir sonhando com outro título, o do Brasileirão, em caso de vitória.



"O time está bem preparado, é mais um jogo desses 12 que faltam. Que a gente possa fazer a maior pontuação possível para chegar, quem sabe, na primeira colocação. O mais importante é a gente fazer a nossa parte", avisou.