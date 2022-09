Comentarista rasga camisa após eliminação do Fluminense - Reprodução

Publicado 16/09/2022 19:18

Rio - O comentarista Rafael Siri, que participa de transmissões de jogos do Fluminense no YouTube pelo portal "Netflu", viralizou nas redes sociais por conta de sua reação na derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira, que resultou na eliminação do Tricolor da Copa do Brasil. O narrador arremessou seu microfone para longe e chegou a rasgar a camisa ao vivo.

O estopim para Rafael, que já estava irritado com a derrota parcial do Fluminense por 2 a 0, foi quando Felipe Melo marcou o terceiro, contra. Ele arremessou o microfone longe e chegou a abandonar a transmissão por alguns minutos.

Já com a partida encerrada, o que levou o comentarista a rasgar sua camisa foi o comentário de um internauta, dando a entender que o "Netflu" estava torcendo contra o Fluminense.

A reação de Rafael chegou a ser repercutida até na Argentina, pelo "Olé". O tradicional veículo o comparou com Hulk, personagem da Marvel.

"Quando parecia que o encerramento da transmissão seria tranquilo, deu uma de Hulk: a menos de dois minutos do fim, ele não gostou de um comentário de um torcedor, interrompeu [a leitura], levantou e rasgou a própria camiseta. O narrador teve que encerrar a transmissão em solidariedade. Só faltou ficar verde", escreveu o jornal argentino.