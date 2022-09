Mala da equipe do Fluminense no vestiário da Neo Química Arena - Foto: Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 16/09/2022 10:59

Algumas horas depois da eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A delegação saiu de São Paulo por volta de 1h30 em voo fretado e chegou sem a presença de torcedores. A segurança, porém, estava bastante reforçada.

Nenhum jogador parou para dar entrevista. Além dos atletas, o presidente Mário Bittencourt e o diretor executivo de futebol Paulo Angioni também estavam junto da delegação. O máximo de contato com torcedores que eles tiveram foi com um trio que também chegava ao aeroporto e aproveitou para tirar fotos com três jogadores.

Nesta temporada, vale lembrar, o Flu sofreu com intimidação por parte de torcedores depois da eliminação na Libertadores para o Olimpia (PAR). Na época, um grande grupo esteve no Galeão e atletas chegaram a ser atingidos por socos e objetos. Desta vez, porém, o cenário foi diferente.

Com a queda, o Fluminense agora volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar, o Tricolor entra em campo neste domingo, em importante clássico com o Flamengo. Os rivais se enfrentam às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada da competição nacional.